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Раздел: Мир  
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Руководство Uber раскритиковало работу Илона Маска

Руководство Uber раскритиковало работу Илона МаскаТоп-менеджер компании Uber считает принципы организации работы на предприятиях Маска "дико устаревшими".

Известный бизнесмен и исполнительный директор Tesla Илон Маск повергся критике со стороны топ-менеджера Uber Арианной Хаффингтон. Женщина обвиняет Маска в использовании устаревших методов работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в Twitter, где и опубликовал своей ответ.

Накануне Хаффингтон написала открытое письмо с обвинениями в адрес Маска за сильно устаревший, антинаучный и крайне неэффективный метод использования человеческой энергии на своих предприятиях.

На что бизнесмен ответил, что Ford и Tesla единственные не обанкротившиеся американские компании по производству автомобилей. В посте также говориться: "Я только что вернулся домой с завода. Вы думаете, что у меня есть выбор. Но это не так".

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Ранее Илон Маск рассказал о том, что невероятно устает на работе, и может днями не покидать завод. Он даже свой день рождения провел на работе.
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 Теги: Uber, Илон Маск, критика

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Сегодня, 14:11 » Автор: Алена Шимко
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