Раздел: Мир
В Ираке разбился американский военный вертолет
В Ираке разбился вертолет MH-60 Blackhawk.
Вертолет упал, когда возвращался на базу после рейда. В результате аварии пострадали несколько американских военнослужащих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Ираке потерпел крушение вертолет MH-60 Blackhawk военных США. В результате несколько американских военнослужащих пострадали, передает в понедельник, 20 августа, Newsweek.
В частности, источники в американских военных кругах рассказали, что вертолет возвращался на базу после рейда.
Представитель совместной объединенной оперативной группы, полковник американской армии Шон Райан подтвердил факт аварии вертолета, однако он не обладает дополнительной информацией.
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По данным одного из чиновников, вертолет, вероятно, упал из-за механической неисправности. Собеседник отметил, что во время происшествия не велись обстрелы.
Вертолет упал, когда возвращался на базу после рейда. В результате аварии пострадали несколько американских военнослужащих, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Ираке потерпел крушение вертолет MH-60 Blackhawk военных США. В результате несколько американских военнослужащих пострадали, передает в понедельник, 20 августа, Newsweek.
В частности, источники в американских военных кругах рассказали, что вертолет возвращался на базу после рейда.
Представитель совместной объединенной оперативной группы, полковник американской армии Шон Райан подтвердил факт аварии вертолета, однако он не обладает дополнительной информацией.
Читайте также: В Ираке разбился военный вертолет США
По данным одного из чиновников, вертолет, вероятно, упал из-за механической неисправности. Собеседник отметил, что во время происшествия не велись обстрелы.
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