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Раздел: Мир  
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Премьер-министр Узбекистана был травмирован в ДТП

Премьер-министр Узбекистана был травмирован в ДТППремьер Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы в ДТП под Ташкентом.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщают местные СМИ в понедельник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Источник в правительстве подтвердил в понедельник "Интерфаксу" факт небольшого ДТП.

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал собеседник агентства.

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Одно из узбекских интернет-изданий сообщило, что премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает СМИ.
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 Теги: Узбекистан, премьер-министр, ДТП, травма

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Сегодня, 17:33 » Автор: Алена Шимко
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