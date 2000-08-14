Раздел: Мир
Премьер-министр Узбекистана был травмирован в ДТП
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы в ДТП под Ташкентом.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщают местные СМИ в понедельник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Источник в правительстве подтвердил в понедельник "Интерфаксу" факт небольшого ДТП.
"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал собеседник агентства.
Читайте также: Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме
Одно из узбекских интернет-изданий сообщило, что премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает СМИ.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщают местные СМИ в понедельник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Источник в правительстве подтвердил в понедельник "Интерфаксу" факт небольшого ДТП.
"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал собеседник агентства.
Читайте также: Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме
Одно из узбекских интернет-изданий сообщило, что премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает СМИ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
294
0
Также советуем посмотреть
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
- В Украине назвали условие возобновления водоснабжения Крыма
- Про сепаратну поведінку окремого члену уряду Австрії
- В Швеции белый медведь застрял в окне отеля, знатно позавтракав
- Гройсман указал на важность украинского фильма о Петлюре
- Россиян, видимо, окончательно достали
- В Колумбии осел спас магазин от ограбления
- Отримав лист від товариша
- Ситуация в ООС: количество обстрелов сократилось в два раза
- Заядлые модники в подборке уморительных фоток
- Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
Оставьте свой комментарий