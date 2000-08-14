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Раздел: Мир  
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В Германии чеченца осудили за участие в ИГ

В Германии чеченца осудили за участие в ИГВ 2014 году обвиняемый отправился из Германии в Турцию.

Выходца из Чечни, проживавшего в Бремене, приговорили к четырем годам тюрьмы за участие в группировке "Исламское государство". Обвиняемый отправился в Сирию в 2014 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Высший земельный суд Гамбурга в понедельник, 20 августа, приговорил 29-летнего выходца из Чечни, проживавшего в Бремене, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке "Исламское государство".

Суд установил, что в 2014 году обвиняемый отправился из Германии в Турцию, а оттуда - в Сирию, где вступил в ряды джихадистов из ИГ. По данным агентства dpa, во время заседания были представлены соответствующие фото- и видеодоказательства. Они показывают обвиняемого в составе военной колонны боевиков "Исламского государства", которая направлялась в город Кобани (по-арабски Айн-эль-Араб) на севере Сирии. В 2014 году здесь шли ожесточенные бои джихадистов с курдскими формированиями.

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Обвиняемый признал, что на видео и фотографиях изображен именно он, однако, его участия в боевых действиях доказать не удалось. Мужчина был ранен в ногу во время одного из сражений и в январе 2015 года вернулся в Бремен, где позже был задержан полицией. Судебный процесс начался в конце апреля 2018 года. Защита намерена обжаловать приговор.
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 Теги: Германия, ИГ, чеченцы

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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