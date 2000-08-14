Раздел: Мир
Ситуация накаляется: в Турции обстреляли посольство США
Инцидент расследуется.
Посольство США в столице Турции Анкаре в понедельник, 20 августа, подверглось непродолжительному обстрелу, в результате которого никто не пострадал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
Инцидент произошел на фоне обострения в отношениях между США и Турцией из-за судебного процесса над американским пастором Эндрю Брансоном.
Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осудил атаку, назвав ее попыткой «создать хаос», а турецкий МИД сообщает о введении повышенных мер безопасности в посольстве и других дипломатических объектах США на территории Турции.
Неизвестный нападавший или группа нападавших выстрелил шесть пуль в направлении ворот посольства из проезжающего белого автомобиля около 5:30 утра по местному времени. Три пули попали в железную дверь и окно, сообщают в пресс-службе губернатора Анкары.
Посольство на этой неделе закрыто в связи с государственным праздником Курбан-Байрам.
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«Мы можем подтвердить, что в посольстве США сегодня рано утром произошел инцидент. У нас нет информации о ранениях. Дальнейшие подробности уточняются. Мы благодарим полицию Турции за быструю реакцию», – заявил 20 августа представитель посольства Дэвид Гэйнер.
Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что инцидент расследуется.
Посольство США в столице Турции Анкаре в понедельник, 20 августа, подверглось непродолжительному обстрелу, в результате которого никто не пострадал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
Инцидент произошел на фоне обострения в отношениях между США и Турцией из-за судебного процесса над американским пастором Эндрю Брансоном.
Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осудил атаку, назвав ее попыткой «создать хаос», а турецкий МИД сообщает о введении повышенных мер безопасности в посольстве и других дипломатических объектах США на территории Турции.
Неизвестный нападавший или группа нападавших выстрелил шесть пуль в направлении ворот посольства из проезжающего белого автомобиля около 5:30 утра по местному времени. Три пули попали в железную дверь и окно, сообщают в пресс-службе губернатора Анкары.
Посольство на этой неделе закрыто в связи с государственным праздником Курбан-Байрам.
Читайте также: Ситуация накаляется: Израиль высылает посла Турции
«Мы можем подтвердить, что в посольстве США сегодня рано утром произошел инцидент. У нас нет информации о ранениях. Дальнейшие подробности уточняются. Мы благодарим полицию Турции за быструю реакцию», – заявил 20 августа представитель посольства Дэвид Гэйнер.
Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что инцидент расследуется.
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