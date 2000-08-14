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Раздел: Мир  
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В Испании мужчина напал с ножом на полицейских

В Испании мужчина напал с ножом на полицейскихНикто из полицейских не пострадал.

В Испании недалеко от Барселоны в городе Корнелья-де-Льобрегат мужчина вошел в полицейский участок и попытался напасть на правоохранителей с ножом. Об этом сообщила испанская полиция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Нападавший был застрелен полицейским, полиция признала инцидент террористическим актом.

Нападение произошло около 06:00 (7:00 по Киеву) в понедельник, 20 августа.

По информации издания, во время нападения мужчина кричал "аллах акбар".

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Местные СМИ сообщают, что нападавшему было 29 лет и он является уроженцем Алжира.
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 Теги: Испания, нападение, нож

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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