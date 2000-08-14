Раздел: Мир
В Испании мужчина напал с ножом на полицейских
Никто из полицейских не пострадал.
В Испании недалеко от Барселоны в городе Корнелья-де-Льобрегат мужчина вошел в полицейский участок и попытался напасть на правоохранителей с ножом. Об этом сообщила испанская полиция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Нападавший был застрелен полицейским, полиция признала инцидент террористическим актом.
Нападение произошло около 06:00 (7:00 по Киеву) в понедельник, 20 августа.
По информации издания, во время нападения мужчина кричал "аллах акбар".
Читайте также: У Букингемского дворца мужчина с ножом напал на полицейских
Местные СМИ сообщают, что нападавшему было 29 лет и он является уроженцем Алжира.
В Испании недалеко от Барселоны в городе Корнелья-де-Льобрегат мужчина вошел в полицейский участок и попытался напасть на правоохранителей с ножом. Об этом сообщила испанская полиция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Нападавший был застрелен полицейским, полиция признала инцидент террористическим актом.
Нападение произошло около 06:00 (7:00 по Киеву) в понедельник, 20 августа.
По информации издания, во время нападения мужчина кричал "аллах акбар".
Читайте также: У Букингемского дворца мужчина с ножом напал на полицейских
Местные СМИ сообщают, что нападавшему было 29 лет и он является уроженцем Алжира.
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