» » США готовят новые санкции против РФ
Раздел: Мир  
0

США готовят новые санкции против РФ

США готовят новые санкции против РФДокумент внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ.

Сенат США в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации (РФ) от вмешательства в выборы США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.

«Мы хотим быть уверенными, что вред ограничено экономикой России и влияние на других сдерживается», - сказал сенатор Крис Ван Голлен.

Известно, что документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение санкций против РФ в том случае, если директором Национальной разведки США Деном Коутсом будет подтверждено вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Они, кстати, запланированы на ноябрь 2018 года.

Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций РФ. Также предусмотренно блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как Газпром и Роснефть.

Также предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса РФ и против российских чиновников.

Читайте также: США пока не рассматривает новые санкции против России

Пока неизвестна перспектива принятия законопроекта Ван Голлена-Рубио. Однако лидер большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что Сенат планирует рассмотреть этот законопроект. В частности, Сенат уже указал комитетам по международным отношениям и банковского дела провести соответствующие слушания данного документа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, РФ, санкции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:02 » Автор: Едгар Букмирза
     195
     0

Похожие новости по теме

В США представили новые санкции против РФ В США представили новые санкции против РФ

Администрация не полностью придерживается этих санкций.

Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против России Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против России

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных указами Барака Обамы.

Сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против РФ Сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против РФ

Теперь законопроект рассмотрят в палате представителей Конгресса и в случае утверждения он отправится на подпись президенту.

США могут ввести новые санкции против России США могут ввести новые санкции против России

Трамп может ввести против Путина дополнительные санкции

В США готовят новые санкции в отношении России В США готовят новые санкции в отношении России

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх