Раздел: Мир
США готовят новые санкции против РФ
Документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ.
Сенат США в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации (РФ) от вмешательства в выборы США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.
«Мы хотим быть уверенными, что вред ограничено экономикой России и влияние на других сдерживается», - сказал сенатор Крис Ван Голлен.
Известно, что документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение санкций против РФ в том случае, если директором Национальной разведки США Деном Коутсом будет подтверждено вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Они, кстати, запланированы на ноябрь 2018 года.
Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций РФ. Также предусмотренно блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как Газпром и Роснефть.
Также предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса РФ и против российских чиновников.
Читайте также: США пока не рассматривает новые санкции против России
Пока неизвестна перспектива принятия законопроекта Ван Голлена-Рубио. Однако лидер большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что Сенат планирует рассмотреть этот законопроект. В частности, Сенат уже указал комитетам по международным отношениям и банковского дела провести соответствующие слушания данного документа.
Сенат США в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации (РФ) от вмешательства в выборы США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.
«Мы хотим быть уверенными, что вред ограничено экономикой России и влияние на других сдерживается», - сказал сенатор Крис Ван Голлен.
Известно, что документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение санкций против РФ в том случае, если директором Национальной разведки США Деном Коутсом будет подтверждено вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Они, кстати, запланированы на ноябрь 2018 года.
Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций РФ. Также предусмотренно блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как Газпром и Роснефть.
Также предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса РФ и против российских чиновников.
Читайте также: США пока не рассматривает новые санкции против России
Пока неизвестна перспектива принятия законопроекта Ван Голлена-Рубио. Однако лидер большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что Сенат планирует рассмотреть этот законопроект. В частности, Сенат уже указал комитетам по международным отношениям и банковского дела провести соответствующие слушания данного документа.
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