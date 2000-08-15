Раздел: Мир
Паводок в Италии забрал жизни восьмерых человек
Многие люди также получили ранения.
В Италии восемь человек погибли в результате паводка в южном региона Калабрия. Трагедия произошла на территории Национального парка Поллино, где расположен известный среди туристов "Мост дьявола", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
В результате сильных дождей из берегов вышла река Реганелло. Сначала сообщалось о пяти погибших, позже стало известно о восьмерых.
12 человек получили ранения, пятеро из них госпитализированы. Паводок возник после сильных ливней, которые начались в провинции Козенца еще в пятницу.
Жертвы были частью группы, которая отправилась на экскурсию здешними ущельями и каньонами.
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Есть вероятность, что от непогоды могли погибнуть и другие люди. На данный момент неизвестно, сколько человек находились в парке в момент, когда река внезапно вышла из берегов. Уровень воды уже спал, но спасатели продолжают поисковые работы.
В Италии восемь человек погибли в результате паводка в южном региона Калабрия. Трагедия произошла на территории Национального парка Поллино, где расположен известный среди туристов "Мост дьявола", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
В результате сильных дождей из берегов вышла река Реганелло. Сначала сообщалось о пяти погибших, позже стало известно о восьмерых.
12 человек получили ранения, пятеро из них госпитализированы. Паводок возник после сильных ливней, которые начались в провинции Козенца еще в пятницу.
Жертвы были частью группы, которая отправилась на экскурсию здешними ущельями и каньонами.
Читайте также: Пожар во Франции: пострадало не менее 22 человек
Есть вероятность, что от непогоды могли погибнуть и другие люди. На данный момент неизвестно, сколько человек находились в парке в момент, когда река внезапно вышла из берегов. Уровень воды уже спал, но спасатели продолжают поисковые работы.
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