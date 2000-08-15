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Раздел: Мир  
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Паводок в Италии забрал жизни восьмерых человек

Паводок в Италии забрал жизни восьмерых человек Многие люди также получили ранения.

В Италии восемь человек погибли в результате паводка в южном региона Калабрия. Трагедия произошла на территории Национального парка Поллино, где расположен известный среди туристов "Мост дьявола", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

В результате сильных дождей из берегов вышла река Реганелло. Сначала сообщалось о пяти погибших, позже стало известно о восьмерых.

12 человек получили ранения, пятеро из них госпитализированы. Паводок возник после сильных ливней, которые начались в провинции Козенца еще в пятницу.

Жертвы были частью группы, которая отправилась на экскурсию здешними ущельями и каньонами.

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Есть вероятность, что от непогоды могли погибнуть и другие люди. На данный момент неизвестно, сколько человек находились в парке в момент, когда река внезапно вышла из берегов. Уровень воды уже спал, но спасатели продолжают поисковые работы.
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 Теги: Италия, паводок

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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