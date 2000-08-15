» » Трамп прокомментировал поставки китайских наркотиков в США
Раздел: Мир  
0

Трамп прокомментировал поставки китайских наркотиков в США

Трамп прокомментировал поставки китайских наркотиков в США По словам президента США, синтетический героин доставляют по почте.

Президент США Дональд Трамп призвал как можно скорее остановить поток фентанила, который поступает в Соединенные Штаты из Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Это возмутительно, что ядовитый синтетический героин фентанил идет потоком через почтовую систему США из Китая. Мы можем и должны положить этому конец сейчас!", – написал американский лидер в Twitter.

Читайте также: В Бельгии прошла акция Femen

По мнению Трампа, Сенат должен принять запрещающий акт и оградить "наших детей и нашу страну от этого яда".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дональд Трамп, Китай

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     181
     0

Похожие новости по теме

Трамп угрожает заблокировать работу правительства Трамп угрожает заблокировать работу правительства

Президент США заявил, что некоторые мигранты используют детей для «зловещих целей».

Дональд Трамп сравнил ЕС с Китаем Дональд Трамп сравнил ЕС с Китаем

По словам президента США, "Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай".

Трамп прокомментировал пожертвование от Пинчука Трамп прокомментировал пожертвование от Пинчука

Об этом президент написал в Твиттере.

"Американский позор": Трамп прокомментировал обвинения в связях с РФ

Президент США считает позицию ФБР "охотой на ведьм".

Трамп согласился на политику Трамп согласился на политику "единого Китая"

США и Китай находятся "в процессе того, чтобы хорошо поладить", сказал американский президент.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх