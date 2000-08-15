Раздел: Мир
Австрийский канцлер предложил не принимать корабли с беженцами
По словам канцлера, не каждое судно может причаливать в ЕС.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы суда со спасенными в море мигрантами пришвартовывались в европейских портах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, Курц в ходе телефонного с премьером Мальты Джозефом Мускатом заявил, что суда необходимо останавливать на внешней границе ЕС и отправлять мигрантов в страны происхождения или в безопасную третью страну на африканском континенте.
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"Здесь мы придерживаемся одинакового мнения, что не каждое судно может причаливать в ЕС", - цитирует Курца издание. По его мнению, другие европейские страны также не должны просто позволять судам из Северной Африки пришвартовываться в своих портах.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы суда со спасенными в море мигрантами пришвартовывались в европейских портах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, Курц в ходе телефонного с премьером Мальты Джозефом Мускатом заявил, что суда необходимо останавливать на внешней границе ЕС и отправлять мигрантов в страны происхождения или в безопасную третью страну на африканском континенте.
Читайте также: Паводок в Италии забрал жизни восьмерых человек
"Здесь мы придерживаемся одинакового мнения, что не каждое судно может причаливать в ЕС", - цитирует Курца издание. По его мнению, другие европейские страны также не должны просто позволять судам из Северной Африки пришвартовываться в своих портах.
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