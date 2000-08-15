Раздел: Мир
В лондонской подземке стреляли в людей
Злоумышленник серьезно ранил троих человек.
Вчера на станции метро Kingsbury в Лондоне произошла стрельба, в результате чего трое человек получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Полиция и служба скорой помощи Лондона приехали на вызов о стрельбе в понедельник, 20 августа, в 21:45, на Кингсбери-роуд", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, раненые находятся в опасном для жизни состоянии.
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Место преступления перекрыто, местные дороги закрыты. Виновного еще не арестовали.
Вчера на станции метро Kingsbury в Лондоне произошла стрельба, в результате чего трое человек получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Полиция и служба скорой помощи Лондона приехали на вызов о стрельбе в понедельник, 20 августа, в 21:45, на Кингсбери-роуд", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, раненые находятся в опасном для жизни состоянии.
Читайте также: Паводок в Италии забрал жизни восьмерых человек
Место преступления перекрыто, местные дороги закрыты. Виновного еще не арестовали.
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