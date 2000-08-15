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Раздел: Мир  
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В лондонской подземке стреляли в людей

В лондонской подземке стреляли в людей Злоумышленник серьезно ранил троих человек.

Вчера на станции метро Kingsbury в Лондоне произошла стрельба, в результате чего трое человек получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Полиция и служба скорой помощи Лондона приехали на вызов о стрельбе в понедельник, 20 августа, в 21:45, на Кингсбери-роуд", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, раненые находятся в опасном для жизни состоянии.

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Место преступления перекрыто, местные дороги закрыты. Виновного еще не арестовали.
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 Теги: Лондон, метро, стрельба

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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