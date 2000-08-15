Раздел: Мир
В Мексике произошла масштабная перестрелка с участием полиции
На полицейских напали неизвестные.
Вооруженные лица в понедельник напали на сотрудников полиции в одном из районов города Акапулько в мексиканском штате Герреро, несколько стражей порядка пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Отражая нападение, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное", – говорится в записи. Власти ведут поиск участников атаки. Сведений о том, кто может стоять за ней, обнародовано не было.
Эксперты из неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" поместили Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира по итогам 2017 года. Согласно их подсчетам, уровень убийств там достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.
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В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31,1 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Порядка 32% всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Ответственность за гибель тысяч людей лежит на наркомафии.
Вооруженные лица в понедельник напали на сотрудников полиции в одном из районов города Акапулько в мексиканском штате Герреро, несколько стражей порядка пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Отражая нападение, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное", – говорится в записи. Власти ведут поиск участников атаки. Сведений о том, кто может стоять за ней, обнародовано не было.
Эксперты из неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" поместили Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира по итогам 2017 года. Согласно их подсчетам, уровень убийств там достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.
Читайте также: Трамп прокомментировал поставки китайских наркотиков в США
В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31,1 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Порядка 32% всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Ответственность за гибель тысяч людей лежит на наркомафии.
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