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Раздел: Мир  
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Американский военный вертолет экстренно сел на парковке бара

Американский военный вертолет экстренно сел на парковке бараВертолет совершил экстренную посадку из-за неблагоприятных погодных условий

В городе Фестут американского штата Миссури тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook совершил экстренную посадку на парковке бара, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Пилот был вынужден экстренно сесть из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает телеканал Fox.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Отмечается, что группа из четырех военных вертолетов направлялась из Калифорнии в Коннектикут, однако из-за сильных порывов ветра и дождя один из них был вынужден совершить экстренную посадку.
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 Теги: США, военный парад, экстренная посадка, бар

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Сегодня, 10:16 » Автор: Алена Шимко
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