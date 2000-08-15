Раздел: Мир
В США арестовали шпионов из Ирана
Один из них отправился из Ирана в Соединенные Штаты в июле 2017 года для сбора информации о лицах, считающихся врагами иранского правительства.
В США арестовали двух иранцев по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"38-летний Ахмадреза Мохаммади-Достдар, гражданин США и Ирана, и 59-летний Маджид Горбани, гражданин Ирана и житель Калифорнии, обвиняются в шпионаже от имени Ирана", - говорится в сообщении.
В обвинительном заключении укаазано, что Достдар отправился из Ирана в Соединенные Штаты в июле 2017 года для сбора информации о лицах, считающихся врагами иранского правительства.
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В июле 2017 года Достдар провел слежку за еврейским объектом в Чикаго - домом Рора Хабада. Он сфотографировал все, что связано с безопасностью. Снимки с рукописными заметками были обнаружены в его багаже, когда он возвращался в Иран из США в декабре 2017 года.
В США арестовали двух иранцев по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"38-летний Ахмадреза Мохаммади-Достдар, гражданин США и Ирана, и 59-летний Маджид Горбани, гражданин Ирана и житель Калифорнии, обвиняются в шпионаже от имени Ирана", - говорится в сообщении.
В обвинительном заключении укаазано, что Достдар отправился из Ирана в Соединенные Штаты в июле 2017 года для сбора информации о лицах, считающихся врагами иранского правительства.
Читайте также: В Киеве арестовали иностранца, которого активно разыскивал Интерпол
В июле 2017 года Достдар провел слежку за еврейским объектом в Чикаго - домом Рора Хабада. Он сфотографировал все, что связано с безопасностью. Снимки с рукописными заметками были обнаружены в его багаже, когда он возвращался в Иран из США в декабре 2017 года.
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