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Раздел: Мир  
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В Бразилии провели масштабную операцию против наркобизнеса, 12 погибших

В Бразилии провели масштабную операцию против наркобизнеса, 12 погибшихВ операции задействованы 4200 солдат и 70 полицейских, а также бронетранспортеры и самолеты.

В результате операции военных против наркобизнеса в Рио-де-Жанейро погибли 12 человек. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По меньшей мере пять мирных жителей и один солдат погибли в ходе перестрелок в северном Рио-де-Жанейро. Также были убиты по меньшей мере шесть подозреваемых гангстеров. Четверо человек погибли в перестрелке с полицией, а еще двое умерли в больнице", - говорится в сообщении.

Ранние утренние рейды состоялись в нескольких "наиболее агрессивных кварталах города", в которых проживает более полумиллиона человек.

"Операции продолжаются, и может быть больше смертей", - заявили в армии.

Совместные армейские и полицейские операции, которые, по словам армии, были направлены на ликвидацию наркоторговцев, включали в себя 4200 солдат и 70 полицейских, а также бронетранспортеры и самолеты.

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Об этих чрезвычайных мерах, разрешающих армии командовать полицейскими в Рио-де-Жанейро, было объявлено шесть месяцев назад президентом Мишелем Темером в связи с растущим наркобизнесом.
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 Теги: Бразилия, наркоторговцы, арест, жертвы

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Сегодня, 13:13 » Автор: Алена Шимко
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