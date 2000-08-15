Раздел: Мир
В Бразилии провели масштабную операцию против наркобизнеса, 12 погибших
В операции задействованы 4200 солдат и 70 полицейских, а также бронетранспортеры и самолеты.
В результате операции военных против наркобизнеса в Рио-де-Жанейро погибли 12 человек. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По меньшей мере пять мирных жителей и один солдат погибли в ходе перестрелок в северном Рио-де-Жанейро. Также были убиты по меньшей мере шесть подозреваемых гангстеров. Четверо человек погибли в перестрелке с полицией, а еще двое умерли в больнице", - говорится в сообщении.
Ранние утренние рейды состоялись в нескольких "наиболее агрессивных кварталах города", в которых проживает более полумиллиона человек.
"Операции продолжаются, и может быть больше смертей", - заявили в армии.
Совместные армейские и полицейские операции, которые, по словам армии, были направлены на ликвидацию наркоторговцев, включали в себя 4200 солдат и 70 полицейских, а также бронетранспортеры и самолеты.
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Об этих чрезвычайных мерах, разрешающих армии командовать полицейскими в Рио-де-Жанейро, было объявлено шесть месяцев назад президентом Мишелем Темером в связи с растущим наркобизнесом.
В результате операции военных против наркобизнеса в Рио-де-Жанейро погибли 12 человек. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По меньшей мере пять мирных жителей и один солдат погибли в ходе перестрелок в северном Рио-де-Жанейро. Также были убиты по меньшей мере шесть подозреваемых гангстеров. Четверо человек погибли в перестрелке с полицией, а еще двое умерли в больнице", - говорится в сообщении.
Ранние утренние рейды состоялись в нескольких "наиболее агрессивных кварталах города", в которых проживает более полумиллиона человек.
"Операции продолжаются, и может быть больше смертей", - заявили в армии.
Совместные армейские и полицейские операции, которые, по словам армии, были направлены на ликвидацию наркоторговцев, включали в себя 4200 солдат и 70 полицейских, а также бронетранспортеры и самолеты.
Читайте также: В Мексике произошел мощный взрыв: много погибших
Об этих чрезвычайных мерах, разрешающих армии командовать полицейскими в Рио-де-Жанейро, было объявлено шесть месяцев назад президентом Мишелем Темером в связи с растущим наркобизнесом.
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