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В Малайзии рыбак отбился от крокодила и самостоятельно добрался до больницы

В Малайзии рыбак отбился от крокодила и самостоятельно добрался до больницы

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