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Раздел: Мир  
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В Малайзии рыбак отбился от крокодила и самостоятельно добрался до больницы

В Малайзии рыбак отбился от крокодила и самостоятельно добрался до больницыМохд Исмаил истекал кровью и в шоковом состоянии сел на свой мотоцикл и поехал в больницу.

В Малайзии врачей шокировал местный житель, который, истекая кровью после схватки с аллигатором, сам приехал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Рыбак из Малайзии 42-летний Хамид Мохд Исмаил стал жертвой нападения крокодила. Рептилия выскочила на него из воды, когда мужчина пришел утром порыбачить на берег. Об инциденте сообщили в Bernama.

Чудом мужчине удалось вырваться из пасти аллигатора, но хищник оставил серьезные раны на лице и груди человека. Мохд Исмаил истекал кровью и в шоковом состоянии сел на свой мотоцикл и поехал в больницу.

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Мужчина потерял сознание от потери крови сразу же, как ступил на порог медицинского заведения. Рыбак жив, но слаб и находится в состоянии шока.
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 Теги: Малайзия, рыбак, крокодил, больница

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Сегодня, 17:42 » Автор: Алена Шимко
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