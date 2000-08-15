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Раздел: Мир  
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В США двух иранцев обвиняют в шпионаже

В США двух иранцев обвиняют в шпионажеОни проживали в Калифорнии.

В США двух иранцев обвиняют в шпионаже на правительство Тегерана, которое заключалось в фотографирование еврейских учреждений и сборе информации об иранской оппозиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.com.

Эти двое, граждане Ирана и США Ахмадреза Мохаммади Достдар и Маджид Гурбани, проживающие в Калифорнии, были арестованы 9 августа, но делу дали огласку только сейчас.

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Этот случай произошел на фоне роста напряженности между США и Ираном.
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 Теги: США, шпионаж, иран

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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