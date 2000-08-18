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Раздел: Мир  
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В Китае микроавтобус с людьми слетел в обрыв

В Китае микроавтобус с людьми слетел в обрывПричины аварии уточняются.

Восемь человек погибли и еще один получил серьезные травмы в результате ДТП, происшедшего во вторник в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Об этом сообщила местная полиция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Инцидент случился в 14:45 на территории уезда Хуэйцзэ этой провинции, когда микроавтобус перевернулся и упал с обрыва глубиной 100 метров. Двое пассажиров погибли на месте, еще шестеро скончались позже, несмотря на усилия медиков.

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Ранее мы писали, что на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши в смертельное ДТП попал автобус с украинскими туристами. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.
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 Теги: Китай, ДТП

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Вчера, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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