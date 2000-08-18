Раздел: Мир
Американский сенат подвергся атаке российских хакеров
Об атаке заявила известная компания.
В Microsoft заявили, что хакеры, связанные с российским правительством, атаковали два аналитических центра США, призывавших к усилению санкций против Москвы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Российская организация "Fancy Bear" пыталась получить доступ к Институту Хадсона и Международному республиканскому институту. Хакеры были связаны с российским воинским подразделением, ранее известным как ГРУ.
В Microsoft обнаружили, что преступники создали фейковые веб-сайты аналитических центров и Сената США, где люди вводили свои пользовательские данные, включая пароли.
Фейковые сайты – самый простой и дешевый способ для хакеров получить необходимые данные. Злоумышленники обычно создают ресурсы с доменными именами, которые незначительно отличаются от реальных веб-сайтов.
Как утверждают в Microsoft, эти нападения представляют угрозу демократии. В ноябре могут быть предприняты дополнительные усилия, чтобы подорвать политические кампании США в преддверии промежуточных выборов.
"Преступники хотят, чтобы их атаки были как можно более реалистичными, и они создают веб-сайты и URL-адреса, которые выглядят, как настоящие ресурсы", - заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Один фейковый ресурс my-iri.org был замаскирован под сайт Международного республиканского института. Фактическим сайтом аналитического центра является iri.org.
Microsoft заблокировала 84 фейковых веб-сайта хакеров, связанных с российским правительством. Последняя атака была абсолютно аналогична прошлогодней: взлом 2016 года Демократического национального комитета и сотрудников кампании Хиллари Клинтон проводился с использованием поддельных электронных писем и ресурсов.
Когда пользователи, в том числе председатель кампании Клинтон Джон Подеста, ввели свой пароль на сайтах, хакеры смогли получить доступ к учетным записям электронной почты, а затем обнародовали информацию в Интернете.
Читайте также: В лондонской подземке стреляли в людей
В июле Дональд Трамп поставил под сомнение выводы своих спецслужб о том, что российское правительство вмешалось в президентские выборы в 2016 году в результате таких атак.
В Microsoft заявили, что хакеры, связанные с российским правительством, атаковали два аналитических центра США, призывавших к усилению санкций против Москвы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Российская организация "Fancy Bear" пыталась получить доступ к Институту Хадсона и Международному республиканскому институту. Хакеры были связаны с российским воинским подразделением, ранее известным как ГРУ.
В Microsoft обнаружили, что преступники создали фейковые веб-сайты аналитических центров и Сената США, где люди вводили свои пользовательские данные, включая пароли.
Фейковые сайты – самый простой и дешевый способ для хакеров получить необходимые данные. Злоумышленники обычно создают ресурсы с доменными именами, которые незначительно отличаются от реальных веб-сайтов.
Как утверждают в Microsoft, эти нападения представляют угрозу демократии. В ноябре могут быть предприняты дополнительные усилия, чтобы подорвать политические кампании США в преддверии промежуточных выборов.
"Преступники хотят, чтобы их атаки были как можно более реалистичными, и они создают веб-сайты и URL-адреса, которые выглядят, как настоящие ресурсы", - заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Один фейковый ресурс my-iri.org был замаскирован под сайт Международного республиканского института. Фактическим сайтом аналитического центра является iri.org.
Microsoft заблокировала 84 фейковых веб-сайта хакеров, связанных с российским правительством. Последняя атака была абсолютно аналогична прошлогодней: взлом 2016 года Демократического национального комитета и сотрудников кампании Хиллари Клинтон проводился с использованием поддельных электронных писем и ресурсов.
Когда пользователи, в том числе председатель кампании Клинтон Джон Подеста, ввели свой пароль на сайтах, хакеры смогли получить доступ к учетным записям электронной почты, а затем обнародовали информацию в Интернете.
Читайте также: В лондонской подземке стреляли в людей
В июле Дональд Трамп поставил под сомнение выводы своих спецслужб о том, что российское правительство вмешалось в президентские выборы в 2016 году в результате таких атак.
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