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Раздел: Мир  
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В Таиланде конфисковали рекордную партию наркотиков

В Таиланде конфисковали рекордную партию наркотиков Изъятая из грузовика партия наркотиков стала крупнейшей для этой провинции.

Правоохранительные органы Таиланда изъяли 3,2 млн таблеток метамфетамина, а также 170 кг кристаллического варианта этого вещества. Как сообщила во вторник газета "Бангкок пост", операция была проведена в северо-восточной провинции Удонтхани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Полиция обнаружила 19 мешков с запрещенным веществом в припаркованном в районе цементного завода грузовике. Водитель транспортного средства был пойман незадолго до этого. Он был остановлен правоохранителями по пути на фабрику. Во время обыска его мотоцикла было обнаружено 14 тыс. таблеток метамфетамина.

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Стражи порядка расширили поиск и нашли еще 12 тысяч таблеток запрещенного препарата в его жилище, которое находилось на заводе. В полиции подчеркнули, что изъятая из грузовика партия наркотиков стала крупнейшей для этой провинции.
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 Теги: Таиланд, наркотики

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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