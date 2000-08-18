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Присяжные огласили вердикт по делу Пола Манафорта

Присяжные огласили вердикт по делу Пола Манафорта Признана вина мужчины по 8 пунктам из 18.

Члены жюри присяжных в суде города Александрии (штат Вирджиния) по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, корреспондент которого находился в зале суда. Как отмечает агентство, речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктах, связанных с нарушением банковского законодательства и одном о сокрытии зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения.

Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам - в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, "отмывании" денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы на Украине. В настоящее время жюри присяжных ведет дискуссию по поводу вердикта в отношении Манафорта.

В столице США экс-помощника Трампа обвиняют в "сговоре против США", "отмывании" более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает.

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Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.
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 Теги: Пол Манафорт, вердикт

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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