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Раздел: Мир  
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В Южной Америке произошло сильное землетрясение

В Южной Америке произошло сильное землетрясение В столице Венесуэлы объявили эвакуацию.

В ночь на 22 августа в 00:31 по киевскому времени на севере Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км вблизи города Барселона, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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В данный момент не поступало сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами.
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 Теги: Венесуэла, землетрясение

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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