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Раздел: Мир  
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Международные наблюдатели заявили о продолжении ядерного проекта КНДР

Международные наблюдатели заявили о продолжении ядерного проекта КНДР МАГАТЭ отрицает сворачивание ядерной программы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Северная Корея не выполняет договоренности об денуклеаризации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

"Продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР и связанные с ней заявления КНДР вызывают серьезную обеспокоенность", - заявили в МАГАТЭ.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР отклонила все предложения США по ядерному разоружению.

В США считают, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов. В то же время Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения и просит отменить санкции "в ответ на добрые намерения".

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним. По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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 Теги: КНДР, ядерная программа

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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