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Россия поднимет со дна Баренцева моря затонувшую ядерную ракету - СМИ
Российская ракета с ядерной энергетической установкой затонула в Баренцевом море в ноябре 2017 года.
Россия готовит операцию по подъему ракеты с ядерной энергетической установкой со дна Баренцева моря. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, которые знакомы с докладом одной из спецслужб США , передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", - отмечается в сообщении.
В операции планируют задействовать три судна, одно из которых оснащено необходимым для работы с радиоактивным материалом оборудованием.
В докладе спецслужбы не говорится о каких-либо рисках для здоровья и окружающей среды, связанных с возможным повреждением ядерного реактора.
Представитель Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что при поднятии ракеты не удастся избежать загрязнения.
По его словам, при падении ракеты речь идет об "очень сильном ударе", который грозит утечками.
Читайте также: Индия запустила межконтинентальную ракету
Ранее собеседники сообщили CNBC, что с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания подобных ракет, каждое из которых завершилось неудачно.
Россия готовит операцию по подъему ракеты с ядерной энергетической установкой со дна Баренцева моря. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, которые знакомы с докладом одной из спецслужб США , передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", - отмечается в сообщении.
В операции планируют задействовать три судна, одно из которых оснащено необходимым для работы с радиоактивным материалом оборудованием.
В докладе спецслужбы не говорится о каких-либо рисках для здоровья и окружающей среды, связанных с возможным повреждением ядерного реактора.
Представитель Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что при поднятии ракеты не удастся избежать загрязнения.
По его словам, при падении ракеты речь идет об "очень сильном ударе", который грозит утечками.
Читайте также: Индия запустила межконтинентальную ракету
Ранее собеседники сообщили CNBC, что с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания подобных ракет, каждое из которых завершилось неудачно.
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