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В Аргентине сожгли четыре тонны кокаина из посольства России

В Аргентине сожгли четыре тонны кокаина из посольства РоссииВ дипломатической почте в посольстве России зимой были обнаружены 12 чемоданов с 400 кг кокаина.

В Аргентине во вторник, 21 августа, сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности страны Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.

"Это важное событие в рамках операции "12 королев". Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - рассказала Буллрич.

По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

"Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины", - отметил Феоктистов.

Буллрич подчеркнула, что проведенная операция - "потрясающий пример сотрудничества между правоохранительными органами двух стран".

"Бывший посол РФ Виктор Коронелли пришел в Министерство безопасности поздно вечером и сообщил нам, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. Мы сразу же позвонили жандармерии, и этой же ночью до 6 утра, когда должны были прийти люди, которые следят за этим помещением, мы провели замену кокаина мукой. Затем была долгая совместная работа жандармерии и полиции России", - сказала она.

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"Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они [преступники] не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно", - добавила Буллрич.
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 Теги: Аргентина, кокаин, посольство РФ

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Сегодня, 12:16 » Автор: Алена Шимко
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