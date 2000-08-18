Раздел: Мир
Смертельное ДТП в Молдове: перевернулся автобус с украинцами
Три человека погибли, 12 госпитализированы.
Автобус ночью врезался в прицеп трактора, двигавшийся без осветительных сигналов. От столкновения автобус перевернулся, а прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с авто и убил двоих людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ночь на среду, 22 августа, на территории Молдовы перевернулся автобус, ехавший на украинский курорт в Затоке. В результате ДТП три человека погибли, 12 доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Отмечается, что авария произошла недалеко от молдавско-украинской границы в районе Штефан-Водэ на юге Молдовы.
По данным молдавской полиции, автобус, в котором находился 41 пассажир, врезался в ехавший спереди прицеп трактора, который двигался без включенных осветительных сигналов. От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль.
В результате аварии водитель и женщина - пассажир легкового автомобиля погибли на месте, а находившийся в машине четырехлетний ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Погиб также один из пассажиров автобуса.
Читайте также: В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся
Все погибшие – граждане Молдовы. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.
Автобус ночью врезался в прицеп трактора, двигавшийся без осветительных сигналов. От столкновения автобус перевернулся, а прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с авто и убил двоих людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ночь на среду, 22 августа, на территории Молдовы перевернулся автобус, ехавший на украинский курорт в Затоке. В результате ДТП три человека погибли, 12 доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Отмечается, что авария произошла недалеко от молдавско-украинской границы в районе Штефан-Водэ на юге Молдовы.
По данным молдавской полиции, автобус, в котором находился 41 пассажир, врезался в ехавший спереди прицеп трактора, который двигался без включенных осветительных сигналов. От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль.
В результате аварии водитель и женщина - пассажир легкового автомобиля погибли на месте, а находившийся в машине четырехлетний ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Погиб также один из пассажиров автобуса.
Читайте также: В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся
Все погибшие – граждане Молдовы. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.
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