» » Смертельное ДТП в Молдове: перевернулся автобус с украинцами
Раздел: Мир  
0

Смертельное ДТП в Молдове: перевернулся автобус с украинцами

Смертельное ДТП в Молдове: перевернулся автобус с украинцамиТри человека погибли, 12 госпитализированы.

Автобус ночью врезался в прицеп трактора, двигавшийся без осветительных сигналов. От столкновения автобус перевернулся, а прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с авто и убил двоих людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В ночь на среду, 22 августа, на территории Молдовы перевернулся автобус, ехавший на украинский курорт в Затоке. В результате ДТП три человека погибли, 12 доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Отмечается, что авария произошла недалеко от молдавско-украинской границы в районе Штефан-Водэ на юге Молдовы.

По данным молдавской полиции, автобус, в котором находился 41 пассажир, врезался в ехавший спереди прицеп трактора, который двигался без включенных осветительных сигналов. От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль.

В результате аварии водитель и женщина - пассажир легкового автомобиля погибли на месте, а находившийся в машине четырехлетний ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Погиб также один из пассажиров автобуса.

Читайте также: В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся

Все погибшие – граждане Молдовы. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Молдова, ДТП, автобус, украинцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:12 » Автор: Алена Шимко
     43
     0

Похожие новости по теме

В Беларуси перевернулся туристический автобус с украинцами В Беларуси перевернулся туристический автобус с украинцами

После инцидента в больницу были доставлены 12 человек.

В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся

Автобус ехал с Черновцов.

В Словакии в аварию попал автобус с украинцами: Renault перевернулся В Словакии в аварию попал автобус с украинцами: Renault перевернулся

Пострадали семеро человек.

Автобус с туристами перевернулся в Китае: погибли три человека Автобус с туристами перевернулся в Китае: погибли три человека

Водитель автобус задержан до выяснения обстоятельств случившегося.

В Турции перевернулся автобус, погибли дети В Турции перевернулся автобус, погибли дети

Автобус, перевозивший 44 школьников, перевернулся в турецкой провинции Конья в Турции

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх