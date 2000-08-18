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Раздел: Мир  
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Две сотни нелегалов, преодолев ров, прорвались на испанскую территорию

Две сотни нелегалов, преодолев ров, прорвались на испанскую территориюНелегалам удалось преодолеть ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой на границе Сеуты и Марокко.

Около 200 нелегальных мигрантов из стран Африки прорвались на территорию испанского города- эксклава Сеута, расположенного на севере африканского континента. Об этом в среду, 22 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, нелегалам удалось преодолеть ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой на границе Сеуты и Марокко. Во время прорыва семь сотрудников гражданской гвардии Испании получили ранения. Также пострадало неустановленное количество мигрантов.

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Отмечается, что во время прорыва нелегалы бросали в силовиков экскременты, негашеную известь и аккумуляторную кислоту.
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 Теги: нелегалы, Испания, Сеута

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Сегодня, 15:44 » Автор: Алена Шимко
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