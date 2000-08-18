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Санкции в действии: в Швейцарии заморозили российские миллиарды

Санкции в действии: в Швейцарии заморозили российские миллиарды

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