Раздел: Мир
В Шотландии произошел инцидент с опасным веществом
Из-за химической утечки эвакуировали десятки людей.
В торговом центре Silverburn шотландского Глазго произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали 40 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По данным издания, из торгового центра были эвакуированы сотни человек после сообщения о разливе химического вещества. Некоторые люди жаловались на приступы кашля.
На место происшествия съехались машины "скорой помощи" и полиция, которая перекрыла ближайшую автомагистраль.
Согласно информации издания, к настоящему моменту экстренные службы ликвидировали все последствия инцидента, торговый центр вновь открыт.
По предварительным данным, происшествие связано с парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ.
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29 августа 2017 года в Техасе в результате прорыва трубопровода произошла утечка химикатов. Власти штата предупредили жителей районов Ла Порт и Шорэйкерс об инциденте.
В торговом центре Silverburn шотландского Глазго произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали 40 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По данным издания, из торгового центра были эвакуированы сотни человек после сообщения о разливе химического вещества. Некоторые люди жаловались на приступы кашля.
На место происшествия съехались машины "скорой помощи" и полиция, которая перекрыла ближайшую автомагистраль.
Согласно информации издания, к настоящему моменту экстренные службы ликвидировали все последствия инцидента, торговый центр вновь открыт.
По предварительным данным, происшествие связано с парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ.
Читайте также: Санкции в действии: в Швейцарии заморозили российские миллиарды
29 августа 2017 года в Техасе в результате прорыва трубопровода произошла утечка химикатов. Власти штата предупредили жителей районов Ла Порт и Шорэйкерс об инциденте.
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