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Раздел: Мир  
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В Шотландии произошел инцидент с опасным веществом

В Шотландии произошел инцидент с опасным веществом Из-за химической утечки эвакуировали десятки людей.

В торговом центре Silverburn шотландского Глазго произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали 40 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

По данным издания, из торгового центра были эвакуированы сотни человек после сообщения о разливе химического вещества. Некоторые люди жаловались на приступы кашля.

На место происшествия съехались машины "скорой помощи" и полиция, которая перекрыла ближайшую автомагистраль.

Согласно информации издания, к настоящему моменту экстренные службы ликвидировали все последствия инцидента, торговый центр вновь открыт.

По предварительным данным, происшествие связано с парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ.

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29 августа 2017 года в Техасе в результате прорыва трубопровода произошла утечка химикатов. Власти штата предупредили жителей районов Ла Порт и Шорэйкерс об инциденте.
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 Теги: Шотландия, утечка

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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