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Раздел: Мир  
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В бельгийском ресторане произошла кровавая поножовщина

В бельгийском ресторане произошла кровавая поножовщина Результатом нападения стало убийство троих человек.

В Бельгии в районе Моресне-Шапель неизвестный напал с ножом на посетителей ресторана, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, включая нападающего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Об этом сообщила прокуратура и бургомистр коммуны Пломбьер, правда, при каких обстоятельствах погиб злоумышленник, пока неизвестно.

Бургомистр со своей стороны отметил, что инцидент не был терактом. По его словам, нападающего нейтрализовали и он больше не может нанести вреда.

Как утверждают очевидцы, мужчина пришел в ресторан, чтобы напасть на свою бывшую подругу и ее мачеху.

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По неподтвержденной информации, женщина развелась с мужем полтора года назад, после чего он угрожал ей.
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 Теги: Бельгия, ресторан

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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