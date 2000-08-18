Раздел: Мир
Парламент Чехии признал факт советской оккупации
Голоса "за" отдали 145 из 156 депутатов.
Чехия признала вторжение войск СССР и стран-участников Варшавского договора в 1968 году на территорию бывшей Чехословакии оккупацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Парламент Чехии признал вторжением с последующей оккупацией ввод в 1968 году в Чехословакию войск СССР и государств-участников Варшавского договора. Об этом говорится в резолюции, которую чешский парламент принял в среду, 22 августа.
Документ принят с целью избежания искажений истории. За постановление проголосовали 145 из 156 присутствующих депутатов. Остальные воздержались, против не проголосовал никто.
"Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл", - заявил инициатор резолюции, председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.
Пражская весна - всенародные протесты против советского влияния и вторжения войск в период политической либерализации в Чехословацкой Социалистической Республике. Демократизация в ЧССР началась после избрания первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчека и его реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан.
21 августа 1968 года страны Варшавского договора - СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Болгария - ввели войска на территорию Чехословакии. После ввода военных подразделений Пражская весна закончилась.
19 июля посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай заявил, что Кабул ждет от России извинений за ввод советских войск на территорию Афганистана в 1979 году.
Читайте также: В бельгийском ресторане произошла кровавая поножовщина
Вчера, 22 августа, Латвия и Эстония заявили, что будут предпринимать попытки взыскать с России возмещение ущерба от советской оккупации своих государств.
Чехия признала вторжение войск СССР и стран-участников Варшавского договора в 1968 году на территорию бывшей Чехословакии оккупацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Парламент Чехии признал вторжением с последующей оккупацией ввод в 1968 году в Чехословакию войск СССР и государств-участников Варшавского договора. Об этом говорится в резолюции, которую чешский парламент принял в среду, 22 августа.
Документ принят с целью избежания искажений истории. За постановление проголосовали 145 из 156 присутствующих депутатов. Остальные воздержались, против не проголосовал никто.
"Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл", - заявил инициатор резолюции, председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.
Пражская весна - всенародные протесты против советского влияния и вторжения войск в период политической либерализации в Чехословацкой Социалистической Республике. Демократизация в ЧССР началась после избрания первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчека и его реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан.
21 августа 1968 года страны Варшавского договора - СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Болгария - ввели войска на территорию Чехословакии. После ввода военных подразделений Пражская весна закончилась.
19 июля посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай заявил, что Кабул ждет от России извинений за ввод советских войск на территорию Афганистана в 1979 году.
Читайте также: В бельгийском ресторане произошла кровавая поножовщина
Вчера, 22 августа, Латвия и Эстония заявили, что будут предпринимать попытки взыскать с России возмещение ущерба от советской оккупации своих государств.
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