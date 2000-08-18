Раздел: Мир
Составлен список продуктов, которых нужно избегать при изжоге
Эксперты составили перечень из шести продуктов.
Изжогу большинство людей не считают болезнью, хотя она таковой является. От нее есть как народные, так и фармацевтические средства, но самый верный способ избавиться от изжоги - контролировать питание и избегать провоцирующих это заболевание продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
1. Арбуз
Не налегайте на арбуз. Да, скоро лето, но что же делать. Дело в том, что в арбузе содержатся быстро сбраживаемые углеводы, которые легко вызывают вздутие и проблемы со стулом. К тому же фруктоза и многоатомные спирты вызывают рост кишечных бактерий, которые повышают кислотность желудка.
2. Цитрусовые
По большому счету вам надо избегать всех высококислотных продуктов. Сюда относятся апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы. Особенно тяжело перевариваются грейпфруты (из-за высокого содержания фруктанов). Если вы страдаете изжогой, откажитесь от этих продуктов.
3. Алкоголь
Придется отказаться. Как бы вы ни любили расслабиться в вечер пятницы за стаканчиком пива или вина, придется отказаться от этой затеи и предпочесть бокал безалкогольного мохито. Пиво и вино (и это доказано учеными) понижают тонус нижнего пищеводного сфинктера. В расслабленном состоянии сфинктер выбрасывается желудочный сок в пищевод, и вы чувствуете изжогу.
4. Кофе
“Подсесть” на утреннюю чашку кофе очень легко. Если вы не мыслите свой день без кофе в больших дозах, будьте готовы к перепадам настроения и изжоге. Причем это относится и к пресловутому кофе “без кофеина”.
5. Ежевика
Ты полезна, спору нет. Но не мил с тобою свет. Причина - все в тех же полиолах, что и в арбузе. Перевариваются трудно и вызывают проблемы со стулом. Так что ешьте эти ягоды, но в разумных количествах.
6. Сдобренная специями еда
Специи придают пикантность и вкус блюдам, но острота совсем не полезна для желудка. Она может вызывать изжогу, но не у всех.
Читайте также: Новое исследование опровергло популярный миф о сладком
Поэтому тут лучше всего исходить из собственных потребностей организма.
Изжогу большинство людей не считают болезнью, хотя она таковой является. От нее есть как народные, так и фармацевтические средства, но самый верный способ избавиться от изжоги - контролировать питание и избегать провоцирующих это заболевание продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
1. Арбуз
Не налегайте на арбуз. Да, скоро лето, но что же делать. Дело в том, что в арбузе содержатся быстро сбраживаемые углеводы, которые легко вызывают вздутие и проблемы со стулом. К тому же фруктоза и многоатомные спирты вызывают рост кишечных бактерий, которые повышают кислотность желудка.
2. Цитрусовые
По большому счету вам надо избегать всех высококислотных продуктов. Сюда относятся апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы. Особенно тяжело перевариваются грейпфруты (из-за высокого содержания фруктанов). Если вы страдаете изжогой, откажитесь от этих продуктов.
3. Алкоголь
Придется отказаться. Как бы вы ни любили расслабиться в вечер пятницы за стаканчиком пива или вина, придется отказаться от этой затеи и предпочесть бокал безалкогольного мохито. Пиво и вино (и это доказано учеными) понижают тонус нижнего пищеводного сфинктера. В расслабленном состоянии сфинктер выбрасывается желудочный сок в пищевод, и вы чувствуете изжогу.
4. Кофе
“Подсесть” на утреннюю чашку кофе очень легко. Если вы не мыслите свой день без кофе в больших дозах, будьте готовы к перепадам настроения и изжоге. Причем это относится и к пресловутому кофе “без кофеина”.
5. Ежевика
Ты полезна, спору нет. Но не мил с тобою свет. Причина - все в тех же полиолах, что и в арбузе. Перевариваются трудно и вызывают проблемы со стулом. Так что ешьте эти ягоды, но в разумных количествах.
6. Сдобренная специями еда
Специи придают пикантность и вкус блюдам, но острота совсем не полезна для желудка. Она может вызывать изжогу, но не у всех.
Читайте также: Новое исследование опровергло популярный миф о сладком
Поэтому тут лучше всего исходить из собственных потребностей организма.
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