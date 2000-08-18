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Раздел: Мир  
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Северная Корея приостановила работы по демонтажу ракетного полигона - СМИ

Северная Корея приостановила работы по демонтажу ракетного полигона - СМИПортал 38 North, который отслеживает ядерное разоружение КНДР, сообщает, что Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ.

По данным портала, начиная с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Северная Корея.

О начале демонтажа полигона Сохэ портал сообщал 24 июля.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Северная Корея не выполняет договоренности об денуклеаризации.

В США считают, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов. В то же время Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения и просит отменить санкции "в ответ на добрые намерения".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним. По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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 Теги: Сохэ, ракетный полигон, демонтаж, Северная Корея

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Сегодня, 10:17 » Автор: Алена Шимко
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