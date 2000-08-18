Раздел: Мир
Северная Корея приостановила работы по демонтажу ракетного полигона - СМИ
Портал 38 North, который отслеживает ядерное разоружение КНДР, сообщает, что Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ.
По данным портала, начиная с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Северная Корея.
О начале демонтажа полигона Сохэ портал сообщал 24 июля.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Северная Корея не выполняет договоренности об денуклеаризации.
В США считают, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов. В то же время Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения и просит отменить санкции "в ответ на добрые намерения".
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Читайте также: Северная Корея назвала дату закрытия ядерного полигона
Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним. По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
По данным портала, начиная с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Северная Корея.
О начале демонтажа полигона Сохэ портал сообщал 24 июля.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Северная Корея не выполняет договоренности об денуклеаризации.
В США считают, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов. В то же время Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения и просит отменить санкции "в ответ на добрые намерения".
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Читайте также: Северная Корея назвала дату закрытия ядерного полигона
Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним. По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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