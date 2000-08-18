Раздел: Мир
На Шри-Ланке слон атаковал машину с туристами
Животное раздавило лобовое стекло и напугало пассажиров авто.
Инцидент попал на запись видеорегистратора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вблизи города Катарагама на Шри-Ланке разъяренный слон напал на туристов. Люди находились в салоне автомобиля на который бросилось животное.
Инцидент снял видеорегистратор, а пассажиры опубликовали его в YouTube. На ролике видно, как слон приближается к машине. Сначала животное практически прошло мимо, но потом напало на автомобиль.
Читайте также: Разъярённый слон атаковал машину на сафари. Видео
Водитель попытался сдать назад, но слон еще некоторое время преследовал туристов. Очевидцы не на шутку перепугались, а автомобиль остался без лобового стекла.
Инцидент попал на запись видеорегистратора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вблизи города Катарагама на Шри-Ланке разъяренный слон напал на туристов. Люди находились в салоне автомобиля на который бросилось животное.
Инцидент снял видеорегистратор, а пассажиры опубликовали его в YouTube. На ролике видно, как слон приближается к машине. Сначала животное практически прошло мимо, но потом напало на автомобиль.
Читайте также: Разъярённый слон атаковал машину на сафари. Видео
Водитель попытался сдать назад, но слон еще некоторое время преследовал туристов. Очевидцы не на шутку перепугались, а автомобиль остался без лобового стекла.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- И так сойдет: в России школа без крыши успешно прошла проверку
- Экспорт Вьетнама в пять раз больше, чем экспорт Украины
- В Сети отыскали собаку, похожую на пожилого человека
- Большая война непременно будет
- СБУ подозревает сеть заправок в финансировании "ДНР" и оккупационных властей
- Решили не выделяться: сеть насмешили россияне, говорящие на английском
- Про смерть в Афганістані
- Канадским полицейским пришлось устроить погоню за «Бэтменом»
- Москва не давала прямых указаний о выборах в «Л/ДНР»
- Сводка ООС: 24 обстрела, один погибший
- Улыбнитесь: подборка отличных анекдотов на вечер
- Забавные фотки женщин, позабывших о скромности
- Казусы, на которые способны лишь «усердные» коммунальщики
- Россия меняет тактику действий, - глава СБУ
- Комиксы от этой художницы наверняка оценят все девушки
- Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать
- Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
- Посольство Украины требует от Британии наказать пропагандиста Филипса
- Пять минут позитива: свежая подборка уморительных твитов
- Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
- Упитанный политик развеселил мир нелепым ударом по мячу
- "Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски
- О неодолимом желании увидеть себя в эфире
- Геймер упал в канализацию, получил перелом, однако не перестал играть
- Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
- Сеть насмешили медали Путина за Крымский мост
- «Нормандский формат» не поможет
- Мечта сбылась: американка подстроила арест матери на ее 93-й день рождения
- На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков
- До свидания, Роттердам+
Оставьте свой комментарий