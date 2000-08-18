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Раздел: Мир  
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На Шри-Ланке слон атаковал машину с туристами

На Шри-Ланке слон атаковал машину с туристамиЖивотное раздавило лобовое стекло и напугало пассажиров авто.

Инцидент попал на запись видеорегистратора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Вблизи города Катарагама на Шри-Ланке разъяренный слон напал на туристов. Люди находились в салоне автомобиля на который бросилось животное.

Инцидент снял видеорегистратор, а пассажиры опубликовали его в YouTube. На ролике видно, как слон приближается к машине. Сначала животное практически прошло мимо, но потом напало на автомобиль.

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Водитель попытался сдать назад, но слон еще некоторое время преследовал туристов. Очевидцы не на шутку перепугались, а автомобиль остался без лобового стекла.
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 Теги: Шри-Ланка, слон, машина, атака, туристы

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Сегодня, 11:44 » Автор: Алена Шимко
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