Раздел: Мир
Американская официантка получила крупное наследство от грубого посетителя
Ветеран Второй мировой войны на протяжении многих лет выводил официантку из себя, но отблагодарил ее за терпение.
В штате Техас, США, официантка 16 лет обслуживала ворчливого старика потому, что никто его не мог выдержать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ветеран Второй мировой войны Уолтер Сворд все время ходил в кафе, где работала Мелина Салазар. Работники утверждают, что старик был несносным и никто не хотел его обслуживать.
Когда ветеран перестал приходить в кафе, официантка забеспокоилась. Оказалось, что Сворд умер и оставил ей наследство. Об этом женщине сообщил адвокат покойного.
Мужчина посещал заведение исключительно из-за Мелины Салазар, и отблагодарил ее, оставив свое имущество.
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По наследству ветеран передал официантке 50 тысяч долларов и автомобиль.
В штате Техас, США, официантка 16 лет обслуживала ворчливого старика потому, что никто его не мог выдержать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ветеран Второй мировой войны Уолтер Сворд все время ходил в кафе, где работала Мелина Салазар. Работники утверждают, что старик был несносным и никто не хотел его обслуживать.
Когда ветеран перестал приходить в кафе, официантка забеспокоилась. Оказалось, что Сворд умер и оставил ей наследство. Об этом женщине сообщил адвокат покойного.
Мужчина посещал заведение исключительно из-за Мелины Салазар, и отблагодарил ее, оставив свое имущество.
Читайте также: В России официантка убила посетителя четырьмя ударами кулака
По наследству ветеран передал официантке 50 тысяч долларов и автомобиль.
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