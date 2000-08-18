» » В Испании откроют дом престарелых для представителей ЛГБТ
Раздел: Мир  
0

В Испании откроют дом престарелых для представителей ЛГБТ

В Испании откроют дом престарелых для представителей ЛГБТВ доме смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.

Власти Мадрида планируют до конца года открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Как сообщает The Local, дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.

"Есть люди, которым сейчас по 80 и более лет и они никогда не знали, что такое свобода для ЛГБТ, потому что ее не существовало до 2005 года, когда закон об однополых браках убрал гомосексуальность из уголовного кодекса. Нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно", - заявил активист Федерико Арментерос, который почти 10 лет добивался открытия центра для пожилых ЛГБТ-людей.

Как отмечается, в Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ.

Будущий центр станет первым в мире домом престарелых для ЛГБТ, финансируемым за государственный счет.

Читайте также: Популярная украинская певица поддержала участников ЛГБТ-марша в Киеве

Испания считается пионером борьбы за права ЛГБТ, она одна из первых европейских стран легализовала однополые браки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Испания, ЛГБТ, дом престарелых, Мадрид

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:41 » Автор: Алена Шимко
     338
     0

Похожие новости по теме

Премьер-министр Сербии приняла участие в ЛГБТ-параде Премьер-министр Сербии приняла участие в ЛГБТ-параде

Это первый случай, когда сербский премьер-министр приобщается к ежегодному ЛГБТ-маршу.

В Австралии проведут референдум об однополых браках В Австралии проведут референдум об однополых браках

В Австралии, возможно, узаконят ЛГБТ-браки.

В США появилась школа для ЛГБТ-детей В США появилась школа для ЛГБТ-детей

Основателем школы стал 45-летний трансгендерт и ЛГБТ-активист.

Барак Обама сфотографировался для обложки ЛГБТ-журнала Барак Обама сфотографировался для обложки ЛГБТ-журнала

Президент США Барак Обама был назван издателями ЛГБТ-журнала “союзником года”.

В Великобритании появится первый дом для престарелых геев и лесбиянок В Великобритании появится первый дом для престарелых геев и лесбиянок

Он будет расположен в Лондоне либо Брайтоне.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх