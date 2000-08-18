Раздел: Мир
В Испании откроют дом престарелых для представителей ЛГБТ
В доме смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.
Власти Мадрида планируют до конца года открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Как сообщает The Local, дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.
"Есть люди, которым сейчас по 80 и более лет и они никогда не знали, что такое свобода для ЛГБТ, потому что ее не существовало до 2005 года, когда закон об однополых браках убрал гомосексуальность из уголовного кодекса. Нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно", - заявил активист Федерико Арментерос, который почти 10 лет добивался открытия центра для пожилых ЛГБТ-людей.
Как отмечается, в Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ.
Будущий центр станет первым в мире домом престарелых для ЛГБТ, финансируемым за государственный счет.
Читайте также: Популярная украинская певица поддержала участников ЛГБТ-марша в Киеве
Испания считается пионером борьбы за права ЛГБТ, она одна из первых европейских стран легализовала однополые браки.
Власти Мадрида планируют до конца года открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ. Как сообщает The Local, дом престарелых для ЛГБТ будет построен на средства региональных властей Мадрида, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.
"Есть люди, которым сейчас по 80 и более лет и они никогда не знали, что такое свобода для ЛГБТ, потому что ее не существовало до 2005 года, когда закон об однополых браках убрал гомосексуальность из уголовного кодекса. Нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно", - заявил активист Федерико Арментерос, который почти 10 лет добивался открытия центра для пожилых ЛГБТ-людей.
Как отмечается, в Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ.
Будущий центр станет первым в мире домом престарелых для ЛГБТ, финансируемым за государственный счет.
Читайте также: Популярная украинская певица поддержала участников ЛГБТ-марша в Киеве
Испания считается пионером борьбы за права ЛГБТ, она одна из первых европейских стран легализовала однополые браки.
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