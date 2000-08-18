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Раздел: Мир  
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На юге Боснии столкнулись товарные поезда, есть погибшие

На юге Боснии столкнулись товарные поезда, есть погибшиеДва человека, которые находились в локомотивах, погибли, еще один получил серьезные ранения.

На юге Боснии в городе Ябланица столкнулись два товарных поезда, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Radio Sarajevo в четверг, 23 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, один из поездов продолжил движение на красный свет, в результате чего произошло лобовое столкновение с локомотивом другого поезда. После аварии локомотивы сошли с рельсов.

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Два человека, которые находились в локомотивах, погибли, еще один получил серьезные ранения. Четвертый мужчина успел выпрыгнуть из окна локомотива до столкновения и остался невредимым. Боснийская полиция проводит расследование причин аварии.
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 Теги: Босния, поезда, столкновение, жертвы

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Сегодня, 15:10 » Автор: Алена Шимко
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