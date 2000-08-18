Раздел: Мир
На юге Боснии столкнулись товарные поезда, есть погибшие
Два человека, которые находились в локомотивах, погибли, еще один получил серьезные ранения.
На юге Боснии в городе Ябланица столкнулись два товарных поезда, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Radio Sarajevo в четверг, 23 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, один из поездов продолжил движение на красный свет, в результате чего произошло лобовое столкновение с локомотивом другого поезда. После аварии локомотивы сошли с рельсов.
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Два человека, которые находились в локомотивах, погибли, еще один получил серьезные ранения. Четвертый мужчина успел выпрыгнуть из окна локомотива до столкновения и остался невредимым. Боснийская полиция проводит расследование причин аварии.
На юге Боснии в городе Ябланица столкнулись два товарных поезда, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Radio Sarajevo в четверг, 23 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, один из поездов продолжил движение на красный свет, в результате чего произошло лобовое столкновение с локомотивом другого поезда. После аварии локомотивы сошли с рельсов.
Читайте также: На Виннитчине столкнулись грузовики: есть погибшие
Два человека, которые находились в локомотивах, погибли, еще один получил серьезные ранения. Четвертый мужчина успел выпрыгнуть из окна локомотива до столкновения и остался невредимым. Боснийская полиция проводит расследование причин аварии.
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