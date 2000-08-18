Раздел: Мир
В Москве неизвестный открыл огонь возле посольства
Стрелявшего ранили, после того, как он напал на полицейского.
В четверг, 23 августа, неизвестный открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
В результате нападения ранен сотрудник полиции.
Нападение произошло недалеко от здания МИД в Москве.
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"В 20:00 мск по адресу переулок Сивцев Вражек дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение", - сообщили в правоохранительных органах.
По информации ТАСС, нападавший был ранен, но не убит.
В четверг, 23 августа, неизвестный открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
В результате нападения ранен сотрудник полиции.
Нападение произошло недалеко от здания МИД в Москве.
Читайте также: Стрельба возле Кремля - неизвестный открыл огонь из обреза
"В 20:00 мск по адресу переулок Сивцев Вражек дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение", - сообщили в правоохранительных органах.
По информации ТАСС, нападавший был ранен, но не убит.
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