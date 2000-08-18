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Раздел: Мир  
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На Гавайях Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации

На Гавайях Трамп ввел режим чрезвычайной ситуацииГавайи готовятся к мощному урагану Лейн. Скорость ветра достигает 250 км в час.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 23 августа, объявил режим чрезвычайной ситуации на Гавайях в связи с приближающимся к штату ураганом Лейн, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Под воздействием урагана окажутся острова Мауи, Ланаи, Молокаи и Кахоолаве. Введение режима ЧС позволяет выделить средства на федеральном уровне для помощи властям штата бороться с воздействием стихии.

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Ранее сообщалось, что скорость урагана Лейн достигает 250 км/ч, порывы ветра могут быть сильнее. На Гавайях ожидаются сильнейшие дожди и грозы, которые могут стать причиной наводнения и оползней.
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 Теги: Трамп, Гавайи

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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