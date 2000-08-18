Раздел: Мир
Пять сотен американцев отравились салатами в McDonald's
McDonald's отозвал подозрительные салаты из трех тысяч точек питания.
Отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов. Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В США число людей, отравившихся салатами из сети ресторанов McDonald's, превысило 500. Об этом заявил национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний в пятницу, 24 августа.
В середине июля сообщалось о приблизительно 90 случаях заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.
Расследование показало, что возбудитель болезни микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.
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Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация. Всего отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов.
Отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов. Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В США число людей, отравившихся салатами из сети ресторанов McDonald's, превысило 500. Об этом заявил национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний в пятницу, 24 августа.
В середине июля сообщалось о приблизительно 90 случаях заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.
Расследование показало, что возбудитель болезни микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.
Читайте также: В России пять человек отравились газом, трое из них - дети
Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация. Всего отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов.
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