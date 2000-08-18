» » Пять сотен американцев отравились салатами в McDonald's
Раздел: Мир  
0

Пять сотен американцев отравились салатами в McDonald's

Пять сотен американцев отравились салатами в McDonald'sMcDonald's отозвал подозрительные салаты из трех тысяч точек питания.

Отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов. Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В США число людей, отравившихся салатами из сети ресторанов McDonald's, превысило 500. Об этом заявил национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний в пятницу, 24 августа.

В середине июля сообщалось о приблизительно 90 случаях заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.

Расследование показало, что возбудитель болезни микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.

Читайте также: В России пять человек отравились газом, трое из них - дети

Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация. Всего отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, McDonald's, салат, отравление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:43 » Автор: Алена Шимко
     64
     0

Похожие новости по теме

В США McDonald's прекратил продажу салатов: названа причина В США McDonald's прекратил продажу салатов: названа причина

После случаев массового отравления в 14 штатах компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов сети.

В Китае переименовали McDonald’s В Китае переименовали McDonald’s

Рестораны McDonald’s в Китае переименовали в Золотые арки.

Китай станет вторым по величине рынком «McDonald's» после США Китай станет вторым по величине рынком «McDonald's» после США

McDonald's откроет более 1,5 тыс. ресторанов в Китае, Гонконге, Южной Корее.

В Казахстане открыли первый ресторан McDonald's В Казахстане открыли первый ресторан McDonald's

К McDonald's стянули правоохранителей.

McDonald’s собирается закрыть 700 ресторанов McDonald’s собирается закрыть 700 ресторанов

Сеть ресторанов не выдерживает конкуренции с другими фирмами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх