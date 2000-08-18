Раздел: Мир
Во Вьетнаме американцев осудили за попытку "совершить государственный переворот"
Энджел Фэн и Джеймс Нгуен осуждены вместе с десятью сообщниками, которые получили тюремные сроки от 5 до 11 лет.
62-летняя Энджел Фэн действовала от имени американской организации "Временное правительство Вьетнама", которая во Вьетнаме признана террористической. Народный суд города Хошимин во Вьетнаме приговорил двух американцев к 14 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке "свергнуть государственный строй", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Энджел Фэн и Джеймс Нгуен осуждены вместе с десятью сообщниками, которые получили тюремные сроки от 5 до 11 лет. Их обвинили в организации трех атак, включая попытку взрыва в крупнейшем международном аэропорту Вьетнама в Хошимине в апреле 2017 года и взрыв в отделении полиции в июне этого года.
Американцы действовали от имени Временного правительства Вьетнама - организации в Калифорнии, которой управляют американцы вьетнамского происхождения, лояльные к ныне несуществующему государству Южный Вьетнам и противящиеся социалистическому режиму на своей родине. В этом году Вьетнам причислил данную организацию к террористическим.
По данным Министерства общественной безопасности Вьетнама, Временное правительство послало Фэн и Нгуена во Вьетнам в феврале 2017-го с целью осуществить атаки во время национальных праздников.
Читайте также: В Черногории задержаны россияне за попытку госпереворота
После отбытия наказания Фэн и Нгуен будут высланы из страны.
62-летняя Энджел Фэн действовала от имени американской организации "Временное правительство Вьетнама", которая во Вьетнаме признана террористической. Народный суд города Хошимин во Вьетнаме приговорил двух американцев к 14 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке "свергнуть государственный строй", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Энджел Фэн и Джеймс Нгуен осуждены вместе с десятью сообщниками, которые получили тюремные сроки от 5 до 11 лет. Их обвинили в организации трех атак, включая попытку взрыва в крупнейшем международном аэропорту Вьетнама в Хошимине в апреле 2017 года и взрыв в отделении полиции в июне этого года.
Американцы действовали от имени Временного правительства Вьетнама - организации в Калифорнии, которой управляют американцы вьетнамского происхождения, лояльные к ныне несуществующему государству Южный Вьетнам и противящиеся социалистическому режиму на своей родине. В этом году Вьетнам причислил данную организацию к террористическим.
По данным Министерства общественной безопасности Вьетнама, Временное правительство послало Фэн и Нгуена во Вьетнам в феврале 2017-го с целью осуществить атаки во время национальных праздников.
Читайте также: В Черногории задержаны россияне за попытку госпереворота
После отбытия наказания Фэн и Нгуен будут высланы из страны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Также советуем посмотреть
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
- Потешные животные, знающие, как выбрать правильный ракурс
- Порошенко назвал главную угрозу для ВСУ
- «С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
- О традициях преступников русского мира
Оставьте свой комментарий