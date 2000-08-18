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Раздел: Мир  
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Во Вьетнаме американцев осудили за попытку "совершить государственный переворот"

Во Вьетнаме американцев осудили за попытку "совершить государственный переворот"Энджел Фэн и Джеймс Нгуен осуждены вместе с десятью сообщниками, которые получили тюремные сроки от 5 до 11 лет.

62-летняя Энджел Фэн действовала от имени американской организации "Временное правительство Вьетнама", которая во Вьетнаме признана террористической. Народный суд города Хошимин во Вьетнаме приговорил двух американцев к 14 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке "свергнуть государственный строй", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Энджел Фэн и Джеймс Нгуен осуждены вместе с десятью сообщниками, которые получили тюремные сроки от 5 до 11 лет. Их обвинили в организации трех атак, включая попытку взрыва в крупнейшем международном аэропорту Вьетнама в Хошимине в апреле 2017 года и взрыв в отделении полиции в июне этого года.

Американцы действовали от имени Временного правительства Вьетнама - организации в Калифорнии, которой управляют американцы вьетнамского происхождения, лояльные к ныне несуществующему государству Южный Вьетнам и противящиеся социалистическому режиму на своей родине. В этом году Вьетнам причислил данную организацию к террористическим.

По данным Министерства общественной безопасности Вьетнама, Временное правительство послало Фэн и Нгуена во Вьетнам в феврале 2017-го с целью осуществить атаки во время национальных праздников.

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После отбытия наказания Фэн и Нгуен будут высланы из страны.
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 Теги: Вьетнам, американцы, суд

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Сегодня, 14:10 » Автор: Алена Шимко
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