В ЮАР на задержанном российском судне нашли взрывчатку без документов

В ЮАР задержали российский сухогруз "Лада" из-за отсутствия необходимых документов на перевозимый им груз - промышленную взрывчатку.



Об этом сообщает пресс-атташе посольства РФ в Претории Александр Куляев, передает



"Судну предписано оставаться в порту Порт-Элизабета до выяснения обстоятельств. По имеющейся у нас информации, на борту они перевозили промышленную взрывчатку, на которую не было оформлено соответствующих документов. Сейчас компания - владелец судна "Трансфлот" занимается их оформлением", - сообщил Куляев.



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Напомним, пропавшее у берегов Габона судно с грузинскими моряками нашли, танкер завели в порт Овендо. Танкер с 7 тыс. тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники. На корабле находились 17 граждан Грузии и два гражданина России. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщает пресс-атташе посольства РФ в Претории Александр Куляев, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН .."Судну предписано оставаться в порту Порт-Элизабета до выяснения обстоятельств. По имеющейся у нас информации, на борту они перевозили промышленную взрывчатку, на которую не было оформлено соответствующих документов. Сейчас компания - владелец судна "Трансфлот" занимается их оформлением", - сообщил Куляев.Напомним, пропавшее у берегов Габона судно с грузинскими моряками нашли, танкер завели в порт Овендо. Танкер с 7 тыс. тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники. На корабле находились 17 граждан Грузии и два гражданина России.



