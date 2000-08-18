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Раздел: Мир  
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В ЮАР на задержанном российском судне нашли взрывчатку без документов

В ЮАР на задержанном российском судне нашли взрывчатку без документовВ ЮАР задержали российский сухогруз "Лада" из-за отсутствия необходимых документов на перевозимый им груз - промышленную взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-атташе посольства РФ в Претории Александр Куляев, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН..

"Судну предписано оставаться в порту Порт-Элизабета до выяснения обстоятельств. По имеющейся у нас информации, на борту они перевозили промышленную взрывчатку, на которую не было оформлено соответствующих документов. Сейчас компания - владелец судна "Трансфлот" занимается их оформлением", - сообщил Куляев.

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Напомним, пропавшее у берегов Габона судно с грузинскими моряками нашли, танкер завели в порт Овендо. Танкер с 7 тыс. тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники. На корабле находились 17 граждан Грузии и два гражданина России.
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 Теги: ЮАР, Россия, судно, взрывчатка

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Сегодня, 15:45 » Автор: Алена Шимко
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