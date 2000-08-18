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Раздел: Мир  
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В Германии вспыхнул масштабный лесной пожар

В Германии вспыхнул масштабный лесной пожарМасштабный лесной пожар под Берлином: эвакуировали более 500 человек

В Германии недалеко от Берлина вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за чего было эвакуировано более 500 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

"К юго-западу от Берлина огромная лесная территория загорелась. Спасатели борются за то, чтобы взять ситуацию под контроль. Более 500 человек эвакуировано. Однако в соседнем городе дым вызывает проблемы", - говорится в сообщении.

Сегодня утром пожарные пытались использовать тяжелое оборудование, чтобы предотвратить распространение огня на соседние деревни.

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Отметим, что из-за пожара вчера проводилась эвакуация из Фронсдорфа, Клаусдорфа и Тифенбруннена. Вчера пожар распространился на территорию площадью 400 га.
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 Теги: Германия, пожар

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Сегодня, 18:40 » Автор: Татьяна Ларина
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