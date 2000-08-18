Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Финляндии автобус с пассажирами рухнул с моста, есть погибшие

В Финляндии автобус с пассажирами рухнул с моста, есть погибшие

Похожие новости по теме