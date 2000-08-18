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Раздел: Мир  
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В Финляндии автобус с пассажирами рухнул с моста, есть погибшие

В Финляндии автобус с пассажирами рухнул с моста, есть погибшие Погибли 4 пассажира

В финском в городе Куопио случилась серьезная авария, в результате которой автобус упал с моста на железную дорогу. В результате ДТП погибли четыре человека, более 20 пострадали. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Двое человек получили серьезные ранения, остальные пострадали незначительно, отмечает полиция. Автобус перед падением на железнодорожные пути врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора.

Водитель автобуса, выживший в аварии, рассказал, что у автобуса отказали тормоза. Движение поездов на месте аварии прервано.

По сведениям полиции, автобус ехал от Куопио на юг. Речь идет о заказном автобусе компании Kemin Liikenne. Всего в нем, по предварительной информации, находилось 20 пассажиров.

По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. По словам очевидцев, автобус ехал на большой скорости, прежде чем врезаться в ограждение и упасть с моста.

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Движение поездов на месте аварии прервано. Поезда заменены автобусами. В районе, где произошла авария, образовались большие пробки.
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 Теги: Финляндия, авария

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Сегодня, 19:12 » Автор: Татьяна Ларина
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На месте аварии идут спасательные работы.

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