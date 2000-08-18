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Раздел: Мир  
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Маккейн отказался от лечения онкологии

Маккейн отказался от лечения онкологии Маккейн решил прекратить лечение от рака мозга

Сенатор Джон Маккейн, у которого был диагностирован рак мозга в прошлом году, принял решение прекратить лечение. Об этом заявила его семья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на CNN.

«Прошлым летом сенатор Джон Маккейн поделился с американцами новостями, которые наша семья уже знала: ему поставили диагноз агрессивной глиобластомы, и прогноз был серьезным.

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В течение года Джон превзошел ожидания своего выживания, но прогресс болезни и неумолимый прогресс в возрасте вынес свой вердикт. С его обычной силой воли он теперь решил прекратить лечение», – говорится в заявлении семьи.
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 Теги: МакКейн, онкология

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Сегодня, 20:03 » Автор: Татьяна Ларина
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