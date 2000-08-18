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У берегов Италии иммигранты объявили голодовку на борту судна

У берегов Италии иммигранты объявили голодовку на борту суднаНаходящиеся на борту судна Diciotti у итальянских берегов иммигранты объявили о голодовке.

В пятницу замглавы Минздрава Италии Давиде Фараоне сообщил, что находящиеся на борту судна Diciotti у итальянских берегов иммигранты объявили голодовку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Я только что узнал от портового управления о том, что напряжение растет из-за ситуации на борту судна Diciotti, мигранты начали голодовку", - написал Д. Фараоне в своем Twitter.

"В связи с этим доступ на судно для того, чтобы выразить солидарность (находящимся там иммигрантам - ред.), а также проверить состояние судна, временно не осуществляется из-за угрозы безопасности", - добавил он.

Спустя два часа Д. Фараоне написал на своей странице в Twitter о том, что "ситуация на судне Diciotti, к счастью, вернулась в норму, и доступ на его борт восстановлен". Однако о том, в течение какого времени иммигранты будут продолжать голодовку, не сообщается. Большинство из находящихся на борту судна являются выходцами из Эритреи.

Судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту отправилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил сойти на берег только 27 несовершеннолетним иммигрантам, а все остальные нелегалы до сих пор остаются на борту Diciotti.

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Впоследствии итальянские власти обрушились с критикой на европейские страны за то, что они не выполняют обязательств по приему иммигрантов, и пригрозили прекратить платить взносы в бюджет Евросоюза.
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 Теги: Италия, мигранты

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Сегодня, 20:47 » Автор: Татьяна Ларина
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