Врач убил свою жену и дочь надувными мячами для йоги

В Гонконге врач убил свою жену и дочь надувными мячами для йоги с угарным газом



В Гонконге женщина с ребенком погибли в машине при странных обстоятельствах. Следствие подозревает, что причиной смерти семьи стали мячи для йоги, который отец, который работает врачом, оставил в багажнике автомобиля. Об этом пишет



Сообщается, что надувной мяч для йоги, который также называют фитболом, лопнул в багажнике, а газ привел к смертельному отравлению людей, которые находились в машине.



Женщину с дочкой обнаружили мертвыми внутри закрытого автомобиля. Мужчина, чьч основная спе не признал себя виновным в двойном убийстве. Экспертиза подтвердила, что его жена и дочь умерли от отравления угарным газом.



По данным обвинения, Кай Ким-сан задумал умышленное убийство своей жены из-за того, что она не давала разрешения на развод. При этом вряд ли он хотел убить свою дочь, потому что накануне просил девушку остаться дома и делать уроки.



Очевидцы утверждают, что видели, как врач наполнял два мяча монооксидом углерода. Тогда он сказал коллегам, что собирается этим газом ликвидировать кроликов. Однако полиции он пояснил, что планировал травить крыс.



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Судебный процесс продолжается. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Гонконге женщина с ребенком погибли в машине при странных обстоятельствах. Следствие подозревает, что причиной смерти семьи стали мячи для йоги, который отец, который работает врачом, оставил в багажнике автомобиля. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Сообщается, что надувной мяч для йоги, который также называют фитболом, лопнул в багажнике, а газ привел к смертельному отравлению людей, которые находились в машине.Женщину с дочкой обнаружили мертвыми внутри закрытого автомобиля. Мужчина, чьч основная спе не признал себя виновным в двойном убийстве. Экспертиза подтвердила, что его жена и дочь умерли от отравления угарным газом.По данным обвинения, Кай Ким-сан задумал умышленное убийство своей жены из-за того, что она не давала разрешения на развод. При этом вряд ли он хотел убить свою дочь, потому что накануне просил девушку остаться дома и делать уроки.Очевидцы утверждают, что видели, как врач наполнял два мяча монооксидом углерода. Тогда он сказал коллегам, что собирается этим газом ликвидировать кроликов. Однако полиции он пояснил, что планировал травить крыс.Судебный процесс продолжается.



