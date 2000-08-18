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Раздел: Мир  
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Трамп отложил визит Помпео в КНДР

Трамп отложил визит Помпео в КНДРАмериканский лидер отметил, что США не достигают достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 августа отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, который был запланирован на следующую неделю. Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", − написал Трамп.

В то же время он отметил, что хочет "передать свои самые теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Я надеюсь, что скоро с ним увижусь", − добавил президент США.

Трамп допустил вторую встречу с Ким Чен Ыном

Также в серии твитов, опубликованных в пятницу, Трамп указал на уменьшившуюся, по его мнению, роль Китая в вопросе денуклеаризации КНДР "из-за нашей более жесткой позиции по торговле".

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Как подчеркнул американский лидер, Помпео "надеется на поездку в Северную Корею в скором времени, вероятнее всего после того, как решатся вопросы наших торговых отношений с Китаем".
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 Теги: Трамп, КНДР

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Сегодня, 23:51 » Автор: Татьяна Ларина
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