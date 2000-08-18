Раздел: Мир
Трамп отложил визит Помпео в КНДР
Американский лидер отметил, что США не достигают достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 августа отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, который был запланирован на следующую неделю. Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", − написал Трамп.
В то же время он отметил, что хочет "передать свои самые теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
"Я надеюсь, что скоро с ним увижусь", − добавил президент США.
Трамп допустил вторую встречу с Ким Чен Ыном
Также в серии твитов, опубликованных в пятницу, Трамп указал на уменьшившуюся, по его мнению, роль Китая в вопросе денуклеаризации КНДР "из-за нашей более жесткой позиции по торговле".
Читайте также: Генерал КНДР встретился с Помпео
Как подчеркнул американский лидер, Помпео "надеется на поездку в Северную Корею в скором времени, вероятнее всего после того, как решатся вопросы наших торговых отношений с Китаем".
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 августа отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, который был запланирован на следующую неделю. Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", − написал Трамп.
В то же время он отметил, что хочет "передать свои самые теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
"Я надеюсь, что скоро с ним увижусь", − добавил президент США.
Трамп допустил вторую встречу с Ким Чен Ыном
Также в серии твитов, опубликованных в пятницу, Трамп указал на уменьшившуюся, по его мнению, роль Китая в вопросе денуклеаризации КНДР "из-за нашей более жесткой позиции по торговле".
Читайте также: Генерал КНДР встретился с Помпео
Как подчеркнул американский лидер, Помпео "надеется на поездку в Северную Корею в скором времени, вероятнее всего после того, как решатся вопросы наших торговых отношений с Китаем".
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