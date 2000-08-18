Трамп отложил визит Помпео в КНДР

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Международное сообщество должно продолжать давление на Северную Корею для ее отказа от ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Северную Корею может ждать судьба Ливии лишь в том случае, если Вашингтон и Пхеньян не договорятся.