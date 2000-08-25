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В США нашли самый необычный тоннель через границу
Вход в тоннель находится на кухне заброшенного ресторана KFC.
В США обнаружили тоннель, который вел из заброшенного ресторана KFC в городе Сан-Луис, штат Аризона, в Мексику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Тоннель был обнаружен после установления полицией слежки за Иваном Лопесом, владельцем заброшенного здания. Он был арестован после того, как в его машине была обнаружена партия наркотиков - метамфетамина, кокаина, героина и фентапила - общей стоимостью около миллиона долларов.
После ареста полиця обыскала дом Лопеса и находящееся в его собственности заброшенное здание. Именно на кухне бывшего ресторана и был обнаружен тоннель.
Длина тоннеля составляет 180 метров, высота - 150 см, ширина - 90 см. Он пролегает на глубине 6,5 метров и ведет до мексиканского города Сан-Луис-Рио-Колорадо, где заканчивается под кроватью в спальне одного из частных домов.
На данный момент не удалось установить, когда именно был вырыт подземный ход. Известно только, что Лопес приобрел заброшенное здание в апреле 2018 года.
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Иммиграционная и таможенная полиция США отмечает, что не смотря на сложность и высокую стоимость обустройства подобных тоннелей, их число после ужесточения мер безопасности на границе стало стремительно расти.
В США обнаружили тоннель, который вел из заброшенного ресторана KFC в городе Сан-Луис, штат Аризона, в Мексику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Тоннель был обнаружен после установления полицией слежки за Иваном Лопесом, владельцем заброшенного здания. Он был арестован после того, как в его машине была обнаружена партия наркотиков - метамфетамина, кокаина, героина и фентапила - общей стоимостью около миллиона долларов.
После ареста полиця обыскала дом Лопеса и находящееся в его собственности заброшенное здание. Именно на кухне бывшего ресторана и был обнаружен тоннель.
Длина тоннеля составляет 180 метров, высота - 150 см, ширина - 90 см. Он пролегает на глубине 6,5 метров и ведет до мексиканского города Сан-Луис-Рио-Колорадо, где заканчивается под кроватью в спальне одного из частных домов.
На данный момент не удалось установить, когда именно был вырыт подземный ход. Известно только, что Лопес приобрел заброшенное здание в апреле 2018 года.
Читайте также: Трамп отложил визит Помпео в КНДР
Иммиграционная и таможенная полиция США отмечает, что не смотря на сложность и высокую стоимость обустройства подобных тоннелей, их число после ужесточения мер безопасности на границе стало стремительно расти.
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