Колумбийцы придумали инновационный способ борьбы с выращиванием наркотиков

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Стало известно, что урожай коки в Боливии под угрозой. Стебель и корень куста коки поражает некая болезнь. Листья при этом желтеют, а потом – опадают. А само растение начинает погибать… Сборщики листьев растения очень озадачены. Первые случаи такого заболевания проявили себя 3 месяца назад в регионе Чапаре. Там примерно 7