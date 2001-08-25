Раздел: Мир
Колумбийцы придумали инновационный способ борьбы с выращиванием наркотиков
Для этих целей будут использовать специальные дроны.
Правительство Колумбии проводит испытания беспилотников для выявления плантаций коки и уничтожение их с помощью мощного гербицида глифосата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аграрії разом.
Сейчас власти Колумбии пытается бороться с выращиванием коки с помощью легких пилотируемых самолетов, патрулирующих горные районы, а при обнаружении плантации сбрасывают на поля глифосат. Однако из-за большой высоты полета часть вредных веществ попадает на вполне законные сельскохозяйственные культуры, которые часто выращивают по соседству.
Колумбия использовала гербициды для борьбы с кокаиновыми плантациями с 2001 года, однако в 2016 году правительство полностью прекратил эту практику. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения признала глифосат вредным для здоровья, а попадание химикатов в воду может привести к различным заболеваниям у местного населения.
Беспилотники позволят справиться с этой проблемой - автономные летательные аппараты сбрасывают глифосат с высоты 2 м, а система распознавания помогает им отделить коку от кукурузы, риса, кофе и других культур, а также избегать распыления химикатов вблизи водоемов.
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Дроны уже уничтожили около 90% коки на каждые 0,4 гектара земли во время испытаний в одной из провинций Колумбии.
Правительство Колумбии проводит испытания беспилотников для выявления плантаций коки и уничтожение их с помощью мощного гербицида глифосата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аграрії разом.
Сейчас власти Колумбии пытается бороться с выращиванием коки с помощью легких пилотируемых самолетов, патрулирующих горные районы, а при обнаружении плантации сбрасывают на поля глифосат. Однако из-за большой высоты полета часть вредных веществ попадает на вполне законные сельскохозяйственные культуры, которые часто выращивают по соседству.
Колумбия использовала гербициды для борьбы с кокаиновыми плантациями с 2001 года, однако в 2016 году правительство полностью прекратил эту практику. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения признала глифосат вредным для здоровья, а попадание химикатов в воду может привести к различным заболеваниям у местного населения.
Беспилотники позволят справиться с этой проблемой - автономные летательные аппараты сбрасывают глифосат с высоты 2 м, а система распознавания помогает им отделить коку от кукурузы, риса, кофе и других культур, а также избегать распыления химикатов вблизи водоемов.
Читайте также: В США нашли самый необычный тоннель через границу
Дроны уже уничтожили около 90% коки на каждые 0,4 гектара земли во время испытаний в одной из провинций Колумбии.
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